Обстрелы Харьковщины: повреждены дома, предприятие и пожарно-спасательная часть

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В течение суток 26 апреля враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

"В Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждено частное домовладение, здания предприятия по производству постного масла и здание пожарно-спасательной части. В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка Купянского района повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и помещения магазина. В с. Подолы Купянского района разрушены по меньшей мере 3 частных жилых дома", - отметили в администрации.

Сообщается, что обошлось без пострадавших.