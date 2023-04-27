Обстрелы Харьковщины: повреждены дома, предприятие и пожарно-спасательная часть
За прошлый день РФ атаковала Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области: поражены дома, магазин, масличное предприятие и пожарно-спасательная часть
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В течение суток 26 апреля враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
"В Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждено частное домовладение, здания предприятия по производству постного масла и здание пожарно-спасательной части. В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка Купянского района повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и помещения магазина. В с. Подолы Купянского района разрушены по меньшей мере 3 частных жилых дома", - отметили в администрации.
Сообщается, что обошлось без пострадавших.
- Напомним, Российские агрессоры в ночь на 27 апреля совершили ракетную атаку "калибрами" с Черного моря по Николаеву, повреждены дома, есть жертвы и десятки пострадавших.
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