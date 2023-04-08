Обстрелы Харьковщины: повреждены дома и предприятие, есть погибший
В течение 7 апреля оккупанты били по приграничным районам Харьковщины: под обстрелами оказались по меньшей мере 8 населенных пунктов. Повреждены дома и предприятие, погиб человек
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
7 апреля российская армия в дальнейшем обстреливала приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под атакой оказались Гурьев Козачок, Лукьянцы, Амбарное, Красное Первое, Дворичная, Крахмальное, Кондрашовка и другие города и села.
"В результате обстрела с. Борисовка Харьковского района погиб гражданский мужчина 39 лет. В пгт Дворичная Купянского района обстрелами повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В с. Кучеривка Купянского района повреждены здания сельскохозяйственного предприятия, произошел пожар", - отметили в администрации .
- Напомним, в пятницу, 7 апреля, трое жителей Харьковской области пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.
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