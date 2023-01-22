Обстрелы Харьковщины: поврежден комбинат, оккупанты попали в дома, есть раненый
21 января захватчики били по Купянску, Волчанске, Двухлетнему, Ветеринарному и другим городам и селам Харьковщины: поражены дома, есть раненый мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
21 января российские военные обстреливали Купянск, Волчанск, Двухлетнее, Ветеринарное и другие населенные пункты Харьковской области.
"В Купянске поврежден молочноконсервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные застройки. В с. Ветеринарное ранение получил и был госпитализирован 46-летний гражданский мужчина", - отметил Олег Синегубов.
Глава Харьковской ОВА также подчеркнул, что, несмотря на длительное гуманитарное разминирование, от мин и неразорванных боеприпасов в дальнейшем страдают гражданские жители области:
"Вчера в с. Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое мужчин 49 и 50 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести".
- Напомним, за день, 21 января, российские террористы нанесли 115 ударов по приграничным общинам Сумской области: осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома.
- В ночь на 22 января россияне обстреливали Днепропетровщину: по Марганецкому сообществу выпустили более 30 снарядов тяжелой артиллерии, под огнем оказалась гражданская инфраструктура.
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