Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

21 января российские военные обстреливали Купянск, Волчанск, Двухлетнее, Ветеринарное и другие населенные пункты Харьковской области.

"В Купянске поврежден молочноконсервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные застройки. В с. Ветеринарное ранение получил и был госпитализирован 46-летний гражданский мужчина", - отметил Олег Синегубов.

Глава Харьковской ОВА также подчеркнул, что, несмотря на длительное гуманитарное разминирование, от мин и неразорванных боеприпасов в дальнейшем страдают гражданские жители области:

"Вчера в с. Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое мужчин 49 и 50 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести".

Напомним, за день, 21 января, российские террористы нанесли 115 ударов по приграничным общинам Сумской области: осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома.

В ночь на 22 января россияне обстреливали Днепропетровщину: по Марганецкому сообществу выпустили более 30 снарядов тяжелой артиллерии, под огнем оказалась гражданская инфраструктура.

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