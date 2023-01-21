Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины в приграничных населенных пунктах Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - подчеркнул глава ОВА.

В течение 20 января захватчики обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелку, Вильчу, Огиревце и другие населенные пункты из артиллерии, танков и минометов. Тогда в Волчанске 71-летний мужчина получил ранения, в Ковшаровке также ранен 27-летний гражданский.

"Больше всего от обстрелов пострадало г. Волчанск Чугуевского района. Сегодня утром вражеский снаряд попал в частный дом. К сожалению, погибла женщина 60 лет. Ранения получили и госпитализированы 45 лет и 7-летняя девочка", - сообщил Олег Синегубов.

Напомним, в течение суток 20 января враг нанес 7 ракетных и 15 авиаударов, 3 из этих ракет были нацелены на Краматорск и Гуляйполе.

Тогда же российские террористы снова обстреляли территорию Сумской области: за день Россия нанесла 27 ударов.

В ночь на 21 января россияне направили тяжелую артиллерию на Днепропетровщину, село Вышетарасовка подверглось атакам ориентировочно десятью снарядами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb