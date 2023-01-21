Обстрелы Харьковщины: из-за атаки РФ на Волчанск снаряд попал в дом, есть жертва и раненые
Захватчики в дальнейшем обстреливают приграничья Харьковщины, в частности, Купянский, Чугуевский и Харьковский районы. От атаки на Волчанск 21 января ранен ребенок и женщина, есть погибшая
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины в приграничных населенных пунктах Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - подчеркнул глава ОВА.
В течение 20 января захватчики обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелку, Вильчу, Огиревце и другие населенные пункты из артиллерии, танков и минометов. Тогда в Волчанске 71-летний мужчина получил ранения, в Ковшаровке также ранен 27-летний гражданский.
"Больше всего от обстрелов пострадало г. Волчанск Чугуевского района. Сегодня утром вражеский снаряд попал в частный дом. К сожалению, погибла женщина 60 лет. Ранения получили и госпитализированы 45 лет и 7-летняя девочка", - сообщил Олег Синегубов.
- Напомним, в течение суток 20 января враг нанес 7 ракетных и 15 авиаударов, 3 из этих ракет были нацелены на Краматорск и Гуляйполе.
- Тогда же российские террористы снова обстреляли территорию Сумской области: за день Россия нанесла 27 ударов.
- В ночь на 21 января россияне направили тяжелую артиллерию на Днепропетровщину, село Вышетарасовка подверглось атакам ориентировочно десятью снарядами.
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