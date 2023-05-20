Обстрелы Харьковщины и Херсонщины: погибли три человека
Российская армия за минувшие сутки обстреляла по меньшей мере 21 населенный пункт Харьковской области, убив одного мирного жителя, еще одному гражданскому нанесенные ранения, а также прокуратура начала расследование гибели двух человек и травмирование одного человека в результате обстрела Херсонщины
Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в telegram.
Под вражеским огнем находились Харьковский, Купянский и Чугуевский районы области. Для ударов враг применял артиллерию, минометы и авиацию.
- В Купянском районе в результате обстрела погиб 65-летний житель Петропавловки. Вражеским огнем в деревне повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.
- В Синьковке в результате обстрела ранения получил 43-летний гражданский. Пострадавший госпитализирован.
- В Купянске ударами российской армии повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки.
- В городе Волчанск Чугуевского района повреждения получили четыре жилых дома и хозяйственные постройки.
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Добавляется, что в регионе продолжаются работы по разминированию. Согласно информации главы ОВА, за сутки пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали более восьми гектаров территории и обезвредили 82 взрывоопасных предмета.
На линии столкновения боевые действия продолжаются.
Об обстреле Херсонщины сообщает в telegram Офис Генерального прокурора.
"По данным следствия, 20 мая около 4:00 российские военные в очередной раз обстреляли г. Берислав. Вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами погибли мужчина и женщина. Также в результате удара по Кондейке возле Херсона травмы получил мужчина. Он госпитализирован", - говорится. в сообщении.
По предварительным данным, оккупанты совершили авиаудары по населенным пунктам.
Известно, что в результате удара были повреждены дома мирных жителей, хозяйственные постройки и автотранспорт.
На месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное военнослужащими РФ.
Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Бериславской и Херсонской окружных прокуратур Херсонской области по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
- За 18 мая, российская оккупационная армия обстреляла по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погибли и ранены.
- В ночь на 19 мая россияне атаковали Львовскую, Киевскую и Кривой Рог. ПВО уничтожило три ракеты и 16 ударных дронов.
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