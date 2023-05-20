Обстрелы Харьковщины и Херсонщины: погибли три человека

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в telegram.

Под вражеским огнем находились Харьковский, Купянский и Чугуевский районы области. Для ударов враг применял артиллерию, минометы и авиацию.

В Купянском районе в результате обстрела погиб 65-летний житель Петропавловки. Вражеским огнем в деревне повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

В Синьковке в результате обстрела ранения получил 43-летний гражданский. Пострадавший госпитализирован.

В Купянске ударами российской армии повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки.

В городе Волчанск Чугуевского района повреждения получили четыре жилых дома и хозяйственные постройки.

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Добавляется, что в регионе продолжаются работы по разминированию. Согласно информации главы ОВА, за сутки пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали более восьми гектаров территории и обезвредили 82 взрывоопасных предмета.

На линии столкновения боевые действия продолжаются.

Об обстреле Херсонщины сообщает в telegram Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, 20 мая около 4:00 российские военные в очередной раз обстреляли г. Берислав. Вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами погибли мужчина и женщина. Также в результате удара по Кондейке возле Херсона травмы получил мужчина. Он госпитализирован", - говорится. в сообщении.

По предварительным данным, оккупанты совершили авиаудары по населенным пунктам.

Известно, что в результате удара были повреждены дома мирных жителей, хозяйственные постройки и автотранспорт.

На месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное военнослужащими РФ.

Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Бериславской и Херсонской окружных прокуратур Херсонской области по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).