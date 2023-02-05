Обстрелы Харьковщины: 4 февраля под поражением оказались дома и админздание больницы

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии и минометов населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, граничащие с линией столкновения", - написал он.

Так, от обстрелов пострадал Купянск: в городе повреждено административное здание больницы и частные дома.

"В Волчанске огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары", - добавил глава ОВА.

Сообщается, что местные жители не обращались за медицинской помощью.