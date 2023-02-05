Обстрелы Харьковщины: 4 февраля под поражением оказались дома и админздание больницы
За сутки 4 февраля под вражеским огнем оказались Купянский, Чугуевский и Харьковский районы: поражены админздание медицинского учреждения и жилые дома
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"За прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии и минометов населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, граничащие с линией столкновения", - написал он.
Так, от обстрелов пострадал Купянск: в городе повреждено административное здание больницы и частные дома.
"В Волчанске огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары", - добавил глава ОВА.
Сообщается, что местные жители не обращались за медицинской помощью.
- Напомним, вечером 3 февраля 7 подростков пострадали в результате детонации мины "Лепесток" на Харьковщине.
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