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Обстрелы Харьковщины: 31 декабря враг бил из минометов и артиллерии, в Купянске произошел пожар

1 января, 2023 воскресенье
09:30
война с Россией

В течение 31 декабря оккупанты осуществляли артиллерийские и минометные обстрелы городов и сел Харьковщины, в Купянске масштабные пожары

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, 31 декабря военные РФ били по Харьковщине из минометов и артиллерии, под атакой оказались мирные города и села - Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В Купянске есть разрушение хозяйственных построек, произошли масштабные пожары. По сообщениям Областного центра экстренной медицинской помощи, люди не пострадали.

  • Напомним, 31 декабря военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили оккупанты. Также враг нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов.
  • В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.
  • В новогоднюю ночь военные РФ дважды совершили обстрелы Никопольского района, от атаки по жилому дому 48-летняя женщина получила ранения.

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