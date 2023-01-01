Обстрелы Харьковщины: 31 декабря враг бил из минометов и артиллерии, в Купянске произошел пожар
В течение 31 декабря оккупанты осуществляли артиллерийские и минометные обстрелы городов и сел Харьковщины, в Купянске масштабные пожары
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его данным, 31 декабря военные РФ били по Харьковщине из минометов и артиллерии, под атакой оказались мирные города и села - Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
В Купянске есть разрушение хозяйственных построек, произошли масштабные пожары. По сообщениям Областного центра экстренной медицинской помощи, люди не пострадали.
- Напомним, 31 декабря военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили оккупанты. Также враг нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов.
- В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.
- В новогоднюю ночь военные РФ дважды совершили обстрелы Никопольского района, от атаки по жилому дому 48-летняя женщина получила ранения.
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