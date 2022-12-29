Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Отмечается, что в ночь на 29 декабря Харьков подвергся массированной атаке вражеских дронов. Всего по областному центру было выпущено 13 "шахедов", 11 из которых успешно уничтожены нашими защитниками.

"Есть попадание в объекты критической инфраструктуры города. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий", – написал Олег Синегубов.

Утром 28 декабря оккупанты ударили по Слободскому району Харькова: повреждены административные и производственные здания. Также мужчина 48 лет получил ранение: он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"В течение дня российские оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ. В частности, под огнем находились города Купянск и Волчанск, пгт Дворичная, Ковшаровка и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Обошлось без жертв и пострадавших", - добавил глава ОВА.

Напомним, в течение 27 декабря оккупанты обстреливали Харьковщину из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения. От атаки пострадала женщина, а мужчина – подорвался на взрывном устройстве

В среду, 28 декабря, российская армия нанесла удар по Купянскому району Харьковской области, в результате чего был поврежден многоквартирный дом.

Утром 28 декабря в Харькове прогремели взрывы, оккупанты ударили ракетами по одному из районов города: пострадал 48-летний мужчина.

В лесу Харьковской области двое мирных жителей подорвались на взрывном устройстве. Отец с сыном шли на рыбалку.

Вечером 28 декабря российский агрессор ударил по Харькову дроном-камикадзе "Шахед", мэр Харькова Игорь Терехов предупреждал, что оккупанты целились по объекту инфраструктуры.

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