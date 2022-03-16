Обстрелы Харькова происходят постоянно: этой ночью было больше обычного, – боец харьковской ТрО
Валентин Дебелий подчеркнул, что обстреливаются все районы, враг бьет бесцельно – куда-нибудь, чтобы было. Наибольшее количество ударов направлено на постройки исторического наследия
"Логики в этом вообще нет, как и в существовании этой недонации", – сказал он в эфире Espreso.TV.
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Дебелый добавил, что оккупантам не удается зайти в город и даже приблизиться к этой цели: "Бывает приходит информация, что российские войска собираются наступать, однако ВСУ дают им достойный отпор".
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Боец добавил: "Гуманитарный вопрос в Харькове вышел на тот уровень, что можно уехать, получить продукты и лекарства. Иногда возникают проблемы, однако ситуация намного лучше, чем была еще неделю назад".
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