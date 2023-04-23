Обстрелы Харькова и области: повреждены овощная фабрика, дома и автомобили
Ночью российские ракеты атаковали Харьков, повреждены теплицы и рабочие цеха овощной фабрики. В селе Котляры разрушены 2 частных дома, 10 повреждены
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки Россия обстреливала города и села Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Тимофеевка, Новомлынск, Западное и другие населенные пункты.
Ночью Харьковщина и областной центр получили ракетные удары.
"В Харькове одна из ракет попала в землю. Еще одна ракета, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха. В результате ракетного удара по с. Котляры Харьковского района разрушены 2 частных дома, повреждены 10 домов, 1 гараж и 4 автомобиля. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших", - написал глава администрации.
- Напомним, ночью сообщалось , что россияне обстреляли Харьков ракетами С-300: одна из них попала в частный сектор села Котляры, возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Новобаварском районе.
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