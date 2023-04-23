Обстрелы Харькова и области: повреждены овощная фабрика, дома и автомобили

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки Россия обстреливала города и села Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Тимофеевка, Новомлынск, Западное и другие населенные пункты.

Ночью Харьковщина и областной центр получили ракетные удары.

"В Харькове одна из ракет попала в землю. Еще одна ракета, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха. В результате ракетного удара по с. Котляры Харьковского района разрушены 2 частных дома, повреждены 10 домов, 1 гараж и 4 автомобиля. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших", - написал глава администрации.