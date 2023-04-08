Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Нужно понимать определенный контекст того, что сейчас происходит в Израиле. Сейчас мусульмане отмечают Рамадан (священный месяц молитв и поста, во время которого нельзя есть от рассвета до заката, - ред.). Одна из особенностей этого месяца заключается в том, что люди имеют некоторые ограничения, что касается физиологических особенностей человека – все это, как я называю, вызывает сезонное обострение. И людей, которые находятся в таком состоянии, гораздо легче побуждать к каким-то неординарным поступкам", - отметил журналист.

Марк Котлярский для примера напомнил произошедший 7 апреля теракт в Тель-Авиве, когда мужчина на авто въехал в толпу туристов. По здоровой логике это не объяснить, потому что этот мужчина является крестьянином, который не был замечен ни в одном криминале или террористической организации, работал уборщиком в школе. И тут в один момент он угнал автомобиль у своего односельчанина и поехал в Тель-Авив давить людей.

"Несколько подобное происходит и с обстрелом Израиля. В Ливан приехал глава политбюро ХАМАС Исмаил Гания и встретился с находившимися там главами палестинских террористических группировок. Они что-то между собой решили, и буквально на следующий день, 6 апреля, произошел массированный ракетный обстрел Израиля. На мой взгляд, это был некий пробный шар, потому что террористические организации ХАМАС и Хезболла, а также Иран отслеживают происходящее в Израиле. Напомню, что уже более десяти недель в Израиле идут многочисленные демонстрации против судебной реформы. Соответственно, все эти организации решили, что это удобный момент, когда можно прощупать, насколько Израиль ослаблен этими протестами и готов ли ответить на этот пробный обстрел, а параллельно еще были обстрелы из сектора Газа, опять же для прощупывания готовности Израиля к масштабному ответу. Израиль решил ответить точечно, были нанесены удары по лагерю палестинских беженцев, откуда шел обстрел, также были нанесены точечные удары по инфраструктурным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа", - сообщил Котлярский.

Журналист подытожил, что на данный момент пока ситуация успокоилась.