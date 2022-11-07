Обстрелы из РСЗО, ракетные и авиаудары: РФ поразила районы 10 населенных пунктов
7 ноября рашисты не перестают обстреливать Украину. В частности, за эти сутки армия РФ поразила ракетными, авиаударами и РСЗО районы 10 населенных пунктов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - пишет пресс-служба.
7 ноября рашисты нанесли 4 ракетных, 12 авиаударов и более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня по критической инфраструктуре и домах мирных жителей около 10 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. РФ продолжает перебрасывать военные подразделения на территорию Беларуси для совместной группировки. Сохраняется угроза нанесения ударов и привлечение дронов.
Кроме того, российские оккупанты стреляли на:
Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии вблизи населенных пунктов Уды, Высокая Яруга, Стрелечья, Огурцово, Гатище, Старица, Волчанск, Двуреченское, Чугуновка и Двуречная;
Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка, Невское, Серебрянка, Верхнекаменское и Спорное;
Бахмутском направлении – также из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;
Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка;
Новопавловском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах Угледара, Павловки, Времовки, Новоселки и Новополя;
Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривное и Новоданиловка.
Также на Южнобужском направлении обстрелам из всего спектра артиллерии подвергаются населенные пункты рядом с линией столкновения. В частности, под огневое поражение из РСЗО попала Ильинка Днепропетровской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.61
-
EUR
Покупка 38.8Продажа 39.82
- Актуальное
- Важное