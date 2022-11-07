Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - пишет пресс-служба.

7 ноября рашисты нанесли 4 ракетных, 12 авиаударов и более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня по критической инфраструктуре и домах мирных жителей около 10 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. РФ продолжает перебрасывать военные подразделения на территорию Беларуси для совместной группировки. Сохраняется угроза нанесения ударов и привлечение дронов.

Кроме того, российские оккупанты стреляли на:

Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии вблизи населенных пунктов Уды, Высокая Яруга, Стрелечья, Огурцово, Гатище, Старица, Волчанск, Двуреченское, Чугуновка и Двуречная;

Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка, Невское, Серебрянка, Верхнекаменское и Спорное;

Бахмутском направлении – также из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;

Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка;

Новопавловском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах Угледара, Павловки, Времовки, Новоселки и Новополя;

Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривное и Новоданиловка.

Также на Южнобужском направлении обстрелам из всего спектра артиллерии подвергаются населенные пункты рядом с линией столкновения. В частности, под огневое поражение из РСЗО попала Ильинка Днепропетровской области.

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