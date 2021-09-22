Обстрелы из гранатометов и пулеметов, сброс боеприпасов дронами: оккупанты в зоне ООС 5 раз нарушили "тишину"

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.



В направлении Светлодарска оккупант вел прицельный обстрел позиций украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

У населенных пунктов Водяное и Павлополь российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых осуществили сброс ВОГ-17.

Вблизи Павлополя враг открывал огонь из гранатометов различных систем, выпустив более трех десятков боеприпасов.

Кроме того, российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе Зайцево.

Потерь среди украинских защитников нет.

Военнослужащие Объединенных сил стреляли в ответ.

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