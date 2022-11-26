Обстрелы инфраструктуры Украины никак не влияют на линию фронта, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины никак не влияют на линию фронта
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Обстрелы гражданской и энергетической инфраструктуры и линия фронта являются двумя разными процессами. Поскольку на линии фронта происходят действия, не связанные с гражданской жизнью. Динамика на линии фронта указывает на то, что здесь нет никакой связи с блекаутом", - пояснил Згурец.
Аналитик считает, что Россия не сможет сломить сопротивление украинцев ударами по энергетической инфраструктуре Украины.
"Ударами по гражданской и энергетической инфраструктуре враг рассчитывает повлиять на устойчивость украинского общества. В России считают, что украинцы начнут давить на власть с требованием о переговорах с РФ. Это не логичные ожидания противника. С другой стороны, у россиян есть ожидания, что повреждения энергетическая система Украины повлияет на наших военных. Однако в реальности это никак не влияет на линию фронта", - добавил он.
- Днем 23 ноября в Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО. Однако оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Снабжение воды и электроэнергии приостановили в Киеве.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты выпустили около 65 крылатых ракет, пострадали дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции по меньшей мере в четырех регионах.
- По всей Украине начались перебои с электроснабжением. Город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт.
- Также из-за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением.
- Вечером Воздушные силы сообщали, что в общей сложности противовоздушная оборона сбила 51 крылатую ракету из 70 и 5 дронов-камикадзе, которые атаковали.
- Позже в разные уголки Украины начали подавать электроснабжение, в частности в Одессу, Киев, Львов, Волынь, Киевщину, Николаевщину, Днепропетровщину, Хмельнитчину и другие. О состоянии возобновления энергоснабжения в регионах подробно рассказал президент Зеленский.
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