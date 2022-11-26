Обстрелы инфраструктуры Украины никак не влияют на линию фронта, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Обстрелы гражданской и энергетической инфраструктуры и линия фронта являются двумя разными процессами. Поскольку на линии фронта происходят действия, не связанные с гражданской жизнью. Динамика на линии фронта указывает на то, что здесь нет никакой связи с блекаутом", - пояснил Згурец.

Аналитик считает, что Россия не сможет сломить сопротивление украинцев ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

"Ударами по гражданской и энергетической инфраструктуре враг рассчитывает повлиять на устойчивость украинского общества. В России считают, что украинцы начнут давить на власть с требованием о переговорах с РФ. Это не логичные ожидания противника. С другой стороны, у россиян есть ожидания, что повреждения энергетическая система Украины повлияет на наших военных. Однако в реальности это никак не влияет на линию фронта", - добавил он.

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