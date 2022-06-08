Обстрелы Эсманской и Середино-Будской громад, авианалет на Краснополье: ситуация на Сумщине по состоянию на 8 июня
В течение суток 8 июня россияне неоднократно совершали авианалеты на гражданские объекты Сумщины. Под обстрел попали Краснополье, а также Хотинская, Юнаковская и Середино-Будская громады
Об этом информирует глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
По его словам, за сутки 8 июня россияне много раз совершали обстрел населенных пунктов Сумской области.
В частности, около 11:00 захватчики 10 раз обстреляли из минометных установок Эсманскую громаду. Кроме того, россияне открывали огонь по территориям Хотинской и Юнаковской громад. Обстрелы производились из минометов и крупнокалиберных пулеметов.
А около 15:00 войска РФ около 6 раз обстреляли из минометов территорию Середино-Будской ТГ. Сообщается также о пулеметных обстрелах. В результате чего была повреждена усадьба местных жителей.
Также по данным Живицкого, после 16:00 оккупанты совершили два авианалета на территорию Краснопольской ТГ. В результате обстрелов один человек пострадал.
- Напомним, в Сумской области около 12:00 россияне обстреляли приграничное село: разрушено помещение ГПСУ
- Напомним, 7 июня российские оккупационные войска обстреляли со своей территории Шосткинский район Сумщины.
- Вечером 6 июня российские захватчики нанесли по Сумской области около 40 ударов из минометов и, вероятно, из САУ. А ночью на 7 июня обстреляли из артиллерии Середину-Буда в Сумской области. Повреждены не менее 6 домов
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