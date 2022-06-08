Об этом информирует глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, за сутки 8 июня россияне много раз совершали обстрел населенных пунктов Сумской области.



В частности, около 11:00 захватчики 10 раз обстреляли из минометных установок Эсманскую громаду. Кроме того, россияне открывали огонь по территориям Хотинской и Юнаковской громад. Обстрелы производились из минометов и крупнокалиберных пулеметов.



А около 15:00 войска РФ около 6 раз обстреляли из минометов территорию Середино-Будской ТГ. Сообщается также о пулеметных обстрелах. В результате чего была повреждена усадьба местных жителей.



Также по данным Живицкого, после 16:00 оккупанты совершили два авианалета на территорию Краснопольской ТГ. В результате обстрелов один человек пострадал.

Напомним, в Сумской области около 12:00 россияне обстреляли приграничное село: разрушено помещение ГПСУ

Напомним, 7 июня российские оккупационные войска обстреляли со своей территории Шосткинский район Сумщины.

Вечером 6 июня российские захватчики нанесли по Сумской области около 40 ударов из минометов и, вероятно, из САУ. А ночью на 7 июня обстреляли из артиллерии Середину-Буда в Сумской области. Повреждены не менее 6 домов

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