Обстрелы элеваторов и блокировка портов – это борьба России с Украиной как с конкурентом на рынке зерна, - экономист Пендзин

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".



Экономист отметил, что на сегодняшний момент Украина кормит 400 млн человек из Северной Африки, Ближнего Востока, Китая, Юго-Восточной Азии.



"На тех же рынках с нами конкурирует РФ и то, что происходит с обстрелами элеваторов и объектов аграрного сектора, это также попытка борьбы с конкурентом" - отметил Олег Пендзин .



Пендзин добавил, что блокировка портов в Черном море и невозможность вывоза зерна также препятствует экспорту.



"За прошлый год мы собрали 72 млн тонн, 20 млн тонн ушло на внутренний рынок потребления и 52 млн тонн это экспортный потенциал. До войны мы вывезли около 27-28 млн тонн, все остальное не смогли поставить из-за блокировки портов. Сегодня только на припортовых элеваторах у портов Черного моря сосредоточено 4,5 млн тонн, это очень большие объемы", - подчеркнул экономист.



Пендзин рассказал, что сейчас идет поиск путей вывоза зерновых и уже есть предложения от ряда таких стран, как Польша, Литва, Болгария и Румыния.

Накануне российские оккупанты разбомбили элеваторный комплекс в Рубежном, который мог хранить 30 тыс. тонн зерна одновременно

Также 2 мая Россия ударила по Синельниковскому району Днепропетровщины тремя ракетами, есть попадание в элеватор и свинокомплекс.