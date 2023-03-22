Об этом сообщили в Донецкой ОВА.

Сообщается о четырех погибших в результате атак в Часовом Яре, Красногоровке и Бахмуте. Еще пять человек получили ранения - в Константиновке, Степном, Красногоровке и Часовом Яре.

В частности, в администрации доложили о последствиях атак:

Так, в Очеретинской громаде повреждены дома в Ласточкино и Нетайлово, Кураховской громаде повреждены 6 домов в Островском и 2 в Горняке.

"В Константиновской громаде повреждены 3 дома в Предтечино и 1 дом в Стенках. Зафиксированы обстрелы Миньковки, Васюкивки и Раздоловки Соледарской громады. На Лисичанском направлении в Сиверске повреждено административное и промышленное здание предприятия - без жертв", - добавили в ОВА.