Обстрелы Донецкой области: за сутки от действий вражеских войск повреждены дома, 4 человека погибли и 5 ранены
На протяжении суток российская армия атаковала Донецкую область, повреждены дома и предприятие. От вооруженной агрессии РФ 21 марта погибли 4 человека, 5 получили ранения
Об этом сообщили в Донецкой ОВА.
Сообщается о четырех погибших в результате атак в Часовом Яре, Красногоровке и Бахмуте. Еще пять человек получили ранения - в Константиновке, Степном, Красногоровке и Часовом Яре.
В частности, в администрации доложили о последствиях атак:
Так, в Очеретинской громаде повреждены дома в Ласточкино и Нетайлово, Кураховской громаде повреждены 6 домов в Островском и 2 в Горняке.
"В Константиновской громаде повреждены 3 дома в Предтечино и 1 дом в Стенках. Зафиксированы обстрелы Миньковки, Васюкивки и Раздоловки Соледарской громады. На Лисичанском направлении в Сиверске повреждено административное и промышленное здание предприятия - без жертв", - добавили в ОВА.
- Напомним, вечером 21 марта российские истребители Су-35 совершили пуск ракет с моря по Одесской области. Две ракеты сбили силы ПВО. Еще одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП, есть раненые.
- В ночь с 21 на 22 марта ПВО также сработала в Киевской области.
- В частности, под атакой оказалась Житомирщина: россияне повредили объект инфраструктуры.
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