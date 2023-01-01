Обстрелы Донецкой области: 31 декабря РФ ударила по 11 населенным пунктам, повреждено 19 домов
31 декабря Россия била по Донецкой области: РФ совершила 18 обстрелов жилых кварталов, поражена критическая инфраструктура и дома
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
В течение суток 31 декабря военные РФ били по Донетчине ракетами, реактивными системами залпового огня "Град" и артиллерией.
Под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов: Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Курахово, Николаевка, Торецк, пгт Великая Новоселка, Алексеево-Дружковка, села Веселое, Марково, Предтечино.
За это время россияне 18 раз обстреляли жилые кварталы, повреждены 26 гражданских объектов. Среди них 19 жилых домов, школа, завод, трансформатор и зернохранилище.
По Николаевке россияне дважды попали из ЗРК С-300, разрушения получили две многоэтажки и учебное заведение.
"Еще одна ракета ударила по Алексеево-Дружковке, где повреждено 5 частных домов. Также в результате ракетной атаки есть повреждения в Краматорской промышленной зоне", - добавили в пресс-службе.
- Напомним, 31 декабря военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили террористы. Также враг совершил 31 ракетный и 12 авиационных ударов.
- В течение 31 декабря захватчики осуществляли артиллерийские и минометные обстрелы городов и сел Харьковщины - в Купянске масштабные пожары.
- В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.
- 31 декабря россияне атаковали Николаевскую область: днем Николаев поразили 6 ракет типа "Искандер", вечером силы ПВО сбили над регионом 7 БПЛА
- В новогоднюю ночь военные РФ дважды совершили обстрелы Никопольского района, от атаки по жилому дому 48-летняя женщина получила ранения.
- За сутки 31 декабря россияне нанесли 40 ударов по территории Херсонщины, в новогоднюю ночь РФ попала в Херсонскую областную детскую больницу, есть погибший и раненый.
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