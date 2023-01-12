Обстрелы Донетчины: захватчики повредили 6 домов в Угледаре, в Курахово - админздание, жилой фонд и предприятие
Ночью и утром 12 января россияне били по Донецкой области: на четырех направлениях зафиксированы атаки городов и сел
Об обстрелах ночью и утром 12 января проинформировал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Волновахское направление
В Угледаре россияне повредили 6 домов, также под поражение попали окрестности Новоукраинки и Богоявленки. По данным ОВА, пострадавших нет
Донецкое направление
На этом направлении продолжались обстрелы Кураховской громады: в Курахово оккупанты попали в админздание, территорию предприятия и три многоэтажки. Утром начались новые обстрелы города, последствия на момент написания не установлены.
В Кураховке поражены двухэтажка и частный дом, также ночью зафиксированы обстрелы Марьинки, Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады.
Горловское направление
В Соледаре продолжаются интенсивные обстрелы, 1 человек погиб в Парасковеевке Соледарской громады. Накануне днем под обстрелом оказалась Константиновская громада: повреждена дорога, без жертв.
Лисичанское направление
Зафиксированы обстрелы Сиверска, в Лимане разрушены три дома. Как сообщил глава ОВА, обошлось без жертв.
- Напомним, за минувшие сутки, 11 января, российские военные 90 раз обстреляли территорию Херсона из артиллерии, реактивных систем, минометов и танков.
- 11 января российские военные продолжали обстреливать населённые пункты Харьковской области. В результате повреждены предприятие, дома, торговый павильон.
- В ночь на 12 января российская армия нанесла удар из тяжелой артиллерии по Никопольщине, в результате чего повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
- В ночь на 12 января россияне ударили по Запорожью, повредив объекты инфраструктуры и жилые дома, возник пожар.
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