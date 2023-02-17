Обстрелы Донетчины: за сутки РФ била по 16 населенным пунктам
На протяжении суток российская армия обстреливала Донецкую область: в Бахмуте повреждено 10 многоэтажек, 3 частных дома и админздания
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
На Волновахском направлении российская армия атаковала Угледар, Новоукраинку и Пречистовку. По данным ОВА, обошлось без жертв.
На Донецком направлении рашисты больше всего били по Марьинской громаде, огневому поражению подверглись Марьинка, Красногоровка и Катериновка.
"В течение ночи были единичные прилеты по Авдеевке, а на рассвете россияне обстреляли Первомайское Очеретинской громады - без пострадавших", - добавила пресс-служба.
На Горловском направлении вражеские атаки претерпел Бахмут: там погибли пятеро горожан, еще девять - ранены. Также в городе повреждено 10 многоэтажных домов, 3 частных дома и админздание.
"В Соледарской громаде под обстрелами Федоровка и Раздоловка, громко было в Часовоярской и Торецкой громадах", - подтвердили в администрации.
На Лисичанском направлении пострадали, в частности, Лиман, Северск, Серебрянка и Святогорская громада.
"Повреждены 2 дома в Лимане. Несколько частных домов повреждены в Северске, 1 дом разрушен в Серебрянке. Под обстрел попала Святогорская громада: люди и инфраструктура не пострадали", - резюмировали в ОВА.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала 6 тыс. жителей Бахмута немедленно эвакуироваться: город продолжает находиться под обстрелами.
- За прошедшие сутки, 16 февраля, вражеские войска убили в Донецкой области 5 гражданских, 10 жителей области получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное