Обстрелы Донетчины: за сутки РФ била по 16 населенным пунктам

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

На Волновахском направлении российская армия атаковала Угледар, Новоукраинку и Пречистовку. По данным ОВА, обошлось без жертв.

На Донецком направлении рашисты больше всего били по Марьинской громаде, огневому поражению подверглись Марьинка, Красногоровка и Катериновка.

"В течение ночи были единичные прилеты по Авдеевке, а на рассвете россияне обстреляли Первомайское Очеретинской громады - без пострадавших", - добавила пресс-служба.

На Горловском направлении вражеские атаки претерпел Бахмут: там погибли пятеро горожан, еще девять - ранены. Также в городе повреждено 10 многоэтажных домов, 3 частных дома и админздание.

"В Соледарской громаде под обстрелами Федоровка и Раздоловка, громко было в Часовоярской и Торецкой громадах", - подтвердили в администрации.

На Лисичанском направлении пострадали, в частности, Лиман, Северск, Серебрянка и Святогорская громада.

"Повреждены 2 дома в Лимане. Несколько частных домов повреждены в Северске, 1 дом разрушен в Серебрянке. Под обстрел попала Святогорская громада: люди и инфраструктура не пострадали", - резюмировали в ОВА.