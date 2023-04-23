Обстрелы Донетчины: разрушена 9-этажка в Угледаре, 36 домов повреждены
На протяжении суток 22 апреля Донетчина оказалась под вражескими обстрелами: оккупанты разрушили 9-этажку в Угледаре и повредили 36 домов. Известно о 4 раненых
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
За сутки 22 апреля Россия нанесла 2 авиаудара по Угледару, в результате чего разрушена 9-этажка, также поврежден частный дом в Богоявленке.
"Под огнем Марьинка и окрестности Курахово, одиночные обстрелы зафиксированы в Авдеевке. На Горловском направлении известно о 20 поврежденных частных домах в Бахмуте и 15 — в Торецкой громаде. Под обстрелами — окрестности Соледарской и Часовоярской громад", — сообщили в администрации.
Всего за сутки из-за российской вооруженной агрессии четыре человека получили ранения.
- Напомним, утром Генштаб докладывал, что за предыдущие сутки российская армия нанесла по Украине 8 ракетных и 37 авиаударов, а ВСУ на трех направлениях отразили 58 вражеских атак.
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