Об обстрелах проинформировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Глава ОВА сообьщил об атаках на Донетчину, которые продолжались в течение ночи и утром 31 декабря 2022 года.

Донецкое направление

По данным Павла Кириленко, единичные обстрелы продолжались в Марьинке и в окрестностях Очеретинской громады. Сообщается о двух раненых в Дальнем Кураховской громады — в селе повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Горловское направление

По Константиновке россияне нанесли ракетный удар: поражены транспортное предприятие и частный дом. Отмечается, что люди не пострадали. Также зафиксированы обстрелы окрестностей Торецкой и Соледарской громад.

Лисичанское направление

Глава ОВА отметил, что оккупанты совершили три ракетных удара по Лиману: уничтожены 2 дома, поражено здание предприятия. Предварительно, в городе ранен человек. Также под огонь попало Переездное, что в Звановской громаде, жители не пострадали.

На направлении есть один погибший человек, еще один житель был ранен в Диброве Лиманской громады.

Утром в Национальной полиции сообщили, что россияне целенаправленно направили ракету С-300 по Лиманскому отделу полиции Донецкой области. Также есть данные о потерпевшем полицейском с травмами средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь.

"В руках полицейской из "Белых ангелов" - почти уцелевший флаг из разбитого отдела полиции. Россия уничтожила здание, но не наш дух! И с каждым днем мы становимся сильнее и устойчивее", - написали в Нацполиции.

Напомним, за сутки 30 декабря от российской агрессии погибли трое жителей Донецкой области, еще трое гражданских получили ранения.

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