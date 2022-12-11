Обстрелы Донбасса: в ночь на 11 декабря оккупанты больше всего били по Покровскому и Бахмутскому районам
В ночь 11 декабря оккупанты били по Донетчине, под поражением оказалась гражданская инфраструктура. Наиболее активно войска РФ стреляли в Покровском и Бахмутском районах
Об этом 11 декабря 2022 информировал председатель Донецкой ОВО Павел Кириленко.
По данным главы ОВА, наибольшая активность вражеских обстрелов была в Покровском и Бахмутском районах.
Донецкое направление:
Вечером россияне нанесли удары по предприятию в Кухаревской общине и Авдеевке, последняя подверглась хаотичным обстрелам и ночью. На территории Марьинского общества под огнем оказались Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. В Максимилианке один человек получил ранения.
Горловское направление:
Ночью оккупанты били по Бахмуту: один человек получил ранения, под поражением оказалась многоэтажка.
В Соледарской общине военные РФ попали в 4 частных дома: "3 в Раздолевке и 1 в Парасковеевке; интенсивные обстрелы зафиксированы вблизи Яковлевки, Бахмутского и в окрестностях Соледара. Громко было в Часовоярской общине - там без жертв", - отметил Павел Кириленко.
Лисичанское направление:
Там зафиксировали более 50 прилетов по Торскому и Заречному в Лиманской общине. Объемы причиненного ущерба устанавливаются.
"Остаться на Донетчине опасно! Эвакуируйтесь вовремя!" – резюмировал председатель Донецкой ОВА.
- Напомним, за сутки 10 декабря РФ нанесли по территории Украины 3 ракетных и 17 авиационных удара, а также совершили более 60 обстрелов с РСЗО.
- 10 декабря военные РФ 45 раз обстреляли территорию Херсонщины, в областном центре кафиры попали в родильное отделение и инфраструктурный объект
- Военные РФ за ночь на 11 декабря выпустили более 50 снарядов по трем общинам Днепропетровщины: поражены дома и электросети.
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