Обстрелы Донбасса: россияне попали в дома, промышленную зону и историческое здание
3 января оккупанты били по Донецкой области: в Курахово снаряд попал в жилой дом, в Константиновке под огнем оказалась промышленная зона, в Бахмуте - историческое здание
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По данным главы ОВА, в ночь на 4 января россияне продолжали обстрелы вдоль всей линии фронта.
На Волновахском направлении продолжались обстрелы Угледара, также оккупанты били возле Водяного и Пречистовки, люди невредимы.
На Донецком направлении под огнем оказалось Курахово, из-за обстрела 5-этажки погиб человек, еще четыре человека - ранены.
"Также ночью россияне стреляли по Горняку Кураховской общины, а утром - по Веселому Очеретинскому обществу и 4 раза из "градов" по Авдеевке. Там обошлось без пострадавших", - написал Павел Кириленко.
На Горловском направлении, в Константиновке, армия РФ попала в промышленную зону, также попадание вблизи школы. Жители города не пострадали.
"В Соледарской общине 1 человек погиб в Благодатном, повреждены 8 домов в Парасковеевке и 5 домов в Никифоровке. В Бахмуте повреждено историческое здание в центре города", - сообщил глава Донецкой ОВА.
На Лисичанском направлении зафиксировано более 20 "прилетов", под поражением Торское и Заречное в Лиманской общине. Прошло без пострадавших.
- Напомним, за прошедшие сутки, 3 января, россияне обстреливали территорию Херсонщины 73 раза, в результате чего два человека погибли, а еще пятеро - получили ранения.
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