Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке, поврежден жилой дом и админздание. Дважды под атакой были также Пречистовка и Новоукраинка.

"На Донецком направлении повреждены 8 домов в Новогродовке. В течение ночи происходили постоянные обстрелы Марьинки. Однажды под огонь попала Кураховка. Ночью россияне активно избивали по Авдеевке: 4 раза ракетами и 3 раза артиллерией", - отметили в ОВА.

Трижды под вражескими атаками оказалась Константиновка, повреждено семь домов. Также зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской, Соледарской и Ильиновской общин.

"На Лисичанском направлении полностью разрушен дом в Северске, еще несколько — повреждены частично. В течение суток происходили обстрелы Звановки и Переездного", - добавили в администрации.