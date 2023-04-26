Обстрелы Донбасса: россияне нанесли ракетный удар по Дружковке, в области повреждено около двух десятков домов
В течение 25 апреля российская армия обстреливала Донбасс, РФ нанесла ракетный удар по Дружковке, повреждено более 16 домов и админздание
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке, поврежден жилой дом и админздание. Дважды под атакой были также Пречистовка и Новоукраинка.
"На Донецком направлении повреждены 8 домов в Новогродовке. В течение ночи происходили постоянные обстрелы Марьинки. Однажды под огонь попала Кураховка. Ночью россияне активно избивали по Авдеевке: 4 раза ракетами и 3 раза артиллерией", - отметили в ОВА.
Трижды под вражескими атаками оказалась Константиновка, повреждено семь домов. Также зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской, Соледарской и Ильиновской общин.
"На Лисичанском направлении полностью разрушен дом в Северске, еще несколько — повреждены частично. В течение суток происходили обстрелы Звановки и Переездного", - добавили в администрации.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался , что россияне нанесли 13 авиационных и 3 ракетных удара по Украине в течение суток.
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