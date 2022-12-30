Обстрелы Донбасса: оккупанты попали в храм, интернат и общежитие

Об этом отчитывался глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Он проинформировал об обстрелах Донетчины и их последствиях по состоянию на утро 30 декабря.

Волновахское направление:

Под огнем артиллерии оказался город Угледар, ночью также был атакован Богатырь Великоновоселковской общины. Село Богатырь получило два ракетных удара, в результате чего повреждены храм: окна, двери и его фасад. Также россияне разрушили подсобные помещения в кафе. По данным главы ОВА, люди не пострадали.

Донецкое направление:

Павел Кириленко написал, что "было громко" в Кухаревской общине. Утром военные РФ обстреляли Дальнее, в Остром повреждены линии электропередачи. Глава ОВА сообщил о "прилетах" в Марьинке и Авдеевке.

Горловское направление:

Войска РФ нанесли 4 ракетных удара по Константиновке: поражен интернат, кинотеатр и общежитие. Люди невредимы.

"Периодические обстрелы зафиксированы в окрестностях Часовоярской и Соледарской общин", - добавил Павел Кириленко.

Лисичанское направление:

Под обстрелами оказались Серебрянка Северской общины, а также Торское и Заречное Лиманское общество. Глава Донецкой ОВА информировал, что обошлось без пострадавших.

Напомним, утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов , из них 10 - критической инфраструктуры.

Уже в ночь с 29 на 30 декабря российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить беспилотников.

В ночь на 30 декабря украинские воины сбили 16 ударных дронов РФ на территории Украины.

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