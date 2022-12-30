Обстрелы Донбасса: оккупанты попали в храм, интернат и общежитие
На протяжении ночи и утром 30 декабря россияне обстреливали всю линию фронта в Донецкой области, под поражением оказались Лисичанское, Горловское, Донецкое и Волновахское направления
Об этом отчитывался глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Он проинформировал об обстрелах Донетчины и их последствиях по состоянию на утро 30 декабря.
Волновахское направление:
Под огнем артиллерии оказался город Угледар, ночью также был атакован Богатырь Великоновоселковской общины. Село Богатырь получило два ракетных удара, в результате чего повреждены храм: окна, двери и его фасад. Также россияне разрушили подсобные помещения в кафе. По данным главы ОВА, люди не пострадали.
Донецкое направление:
Павел Кириленко написал, что "было громко" в Кухаревской общине. Утром военные РФ обстреляли Дальнее, в Остром повреждены линии электропередачи. Глава ОВА сообщил о "прилетах" в Марьинке и Авдеевке.
Горловское направление:
Войска РФ нанесли 4 ракетных удара по Константиновке: поражен интернат, кинотеатр и общежитие. Люди невредимы.
"Периодические обстрелы зафиксированы в окрестностях Часовоярской и Соледарской общин", - добавил Павел Кириленко.
Лисичанское направление:
Под обстрелами оказались Серебрянка Северской общины, а также Торское и Заречное Лиманское общество. Глава Донецкой ОВА информировал, что обошлось без пострадавших.
- Напомним, утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов , из них 10 - критической инфраструктуры.
- Уже в ночь с 29 на 30 декабря российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить беспилотников.
- В ночь на 30 декабря украинские воины сбили 16 ударных дронов РФ на территории Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.65
- Актуальное
- Важное