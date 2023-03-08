Обстрелы Донетчины: атакованы дома, школа и коксохимический завод
Ночью и утром 8 марта российская армия била по Донецкой области: в результате атак повреждены 30 домов, школа и окрестности коксохимического завода, пострадали четыре человека
Об этом сообщила Донецкая ОВА в телеграме.
Донецкое направление
В ночь на 8 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Мемрику Новогродовской тергромады, в результате атаки повреждены 3 дома.
Утром захватчики дважды обстреляли Авдеевку, отмечается, что снаряды попали в окрестности Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и на территорию трех улиц.
Народный депутат ВР Муса Магомедов отметил, что оккупанты завалили часть здания заводоуправления АКХЗ: "Удалось откопать всех 4 пострадавших, 1 из них тяжелый, везут в больницу. Надеемся, что выживет".
"В Очеретинской громаде под огнем оказались Красногоровка и Каменка, в Кураховской – Курахово и Кураховка", - подтвердили в администрации.
Горловское направление
Интенсивным обстрелам подверглась Константиновка, в результате пяти атак повреждены 18 домов и школа.
"Громко было в окрестностях Часовоярской и Торецкой громад. В Соледарской громаде повреждено 5 домов в Васюковке и 4 в Федоровке", - добавили в ОВА.
Лисичанское направление
В направлении Лисичанска зафиксировано 10 прилетов в Торском и Заречном Лиманской громады.
- В течение суток 7 марта россияне выпустили по территории Херсонщины 309 снарядов из тяжелой артиллерии и "градов", есть раненый.
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