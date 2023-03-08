Обстрелы Донетчины: атакованы дома, школа и коксохимический завод

Об этом сообщила Донецкая ОВА в телеграме.

Донецкое направление

В ночь на 8 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Мемрику Новогродовской тергромады, в результате атаки повреждены 3 дома.

Утром захватчики дважды обстреляли Авдеевку, отмечается, что снаряды попали в окрестности Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и на территорию трех улиц.

Народный депутат ВР Муса Магомедов отметил, что оккупанты завалили часть здания заводоуправления АКХЗ: "Удалось откопать всех 4 пострадавших, 1 из них тяжелый, везут в больницу. Надеемся, что выживет".

"В Очеретинской громаде под огнем оказались Красногоровка и Каменка, в Кураховской – Курахово и Кураховка", - подтвердили в администрации.

Горловское направление

Интенсивным обстрелам подверглась Константиновка, в результате пяти атак повреждены 18 домов и школа.

"Громко было в окрестностях Часовоярской и Торецкой громад. В Соледарской громаде повреждено 5 домов в Васюковке и 4 в Федоровке", - добавили в ОВА.

Лисичанское направление

В направлении Лисичанска зафиксировано 10 прилетов в Торском и Заречном Лиманской громады.