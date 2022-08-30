Об этом сообщило МВД Украины в телеграмме.

Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Херсонщины. Больше всего пострадали Правдино и Ольгино, где россияне попали в частные дома и разрушили многие гражданские объекты.

Кроме того, 29 августа разоблачили коллаборанта, добровольно возглавившего "районную ВГА" и участвовавшего в форме "Вместе с Россией", на котором публично призвал местных голосовать на "референдуме" за вступление Херсонщины в состав РФ.

Также известно, что в Херсоне и области захватчики массово грабят дома и вывозят имущество на угнанных ими автомобилях.

30 августа в Херсоне с самого утра местные жители слышат новые взрывы . В Херсонской области объявили воздушную тревогу.

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