Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Отмечается, что днем 20 июня российские войска обстреляли пограничные территории Апостоловской громады и попали в поля на территории Широковской ТГ.

Кроме того, сообщается, что в этот же день оккупанты обстреляли Великую Костромку, в результате чего в одной из хозяйственных построек произошел пожар. Пострадавших нет.

Напомним, 20 июня Россия нанесла массированный ракетный удар по Югу Украины: выпущено 14 ракет

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