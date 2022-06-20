Обстрелы Днепропетровщины: россияне накрыли огнем Великую Костромку и Широковскую ТГ
Российские оккупанты весь день вели обстрелы населенных пунктов Днепропетровской области
Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Отмечается, что днем 20 июня российские войска обстреляли пограничные территории Апостоловской громады и попали в поля на территории Широковской ТГ.
Кроме того, сообщается, что в этот же день оккупанты обстреляли Великую Костромку, в результате чего в одной из хозяйственных построек произошел пожар. Пострадавших нет.
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