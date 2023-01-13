Обстрелы Днепропетровщины: ночью захватчики атаковали Марганецкую громаду
В ночь на 13 января захватчики атаковали из артиллерии Марганецкую громаду Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Глава Днепропетровской ОВА отметил, что в ночь на 13 января захватчики атаковали Марганецкую громаду Никопольского района. Россияне направили по территории около 10 снарядов тяжелой артиллерии.
Последствия атаки выясняются, предварительно, люди не пострадали.
- Напомним, накануне российская армия также нанесла удар из тяжелой артиллерии по Никопольщине, в результате атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
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