Обстрелы Днепропетровщины: ночью захватчики атаковали Марганецкую громаду

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что в ночь на 13 января захватчики атаковали Марганецкую громаду Никопольского района. Россияне направили по территории около 10 снарядов тяжелой артиллерии.

Последствия атаки выясняются, предварительно, люди не пострадали.

Напомним, накануне российская армия также нанесла удар из тяжелой артиллерии по Никопольщине, в результате атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

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