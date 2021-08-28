Обстрелы Авдеевки: ранен военный, железнодорожное сообщение приостановлено
В результате обстрела города Авдеевка Донецкой области россиянами и наемниками в субботу, 28 августа 2021 года, ранен украинский военнослужащий
Об этом передает Еспресо.TV .
"В результате обстрела один военнослужащий получил проникнет осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное", - отмечают в ОТУ "Восток".
Кроме того, Укрзализныця вынужденно ограничила движение поездов возле станции "Авдеевка" из артиллерийский обстрел с неподконтрольной Украины территории.
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Как сообщается на сайте Укрзализныци в субботу, из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутам до станций "Покровск" и "Очеретино".
Так, поезда №136 Киев - Авдеевка и №826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до станции "Покровск". Пассажиров с Покровская к Авдеевки и обратно доставлять автобусами.
Движение пригородных поездов до 30 августа ограничен до станции "Очеретино".
В компании отметили, что артобстрел начался утром 28 августа. Работников станции "Авдеевка" и пассажиров эвакуировали в укрытие.
Пострадавших среди железнодорожников нет.
- Напомним, за сегодня российские оккупанты уже две обстреляли Авдеевку .
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