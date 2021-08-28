Обстрелы Авдеевки: ранен военный, железнодорожное сообщение приостановлено

Об этом передает Еспресо.TV .

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникнет осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное", - отмечают в ОТУ "Восток".



Кроме того, Укрзализныця вынужденно ограничила движение поездов возле станции "Авдеевка" из артиллерийский обстрел с неподконтрольной Украины территории.



Читайте также: Перед встречей с Байденом Зеленскому напомнят требования народа Украины

Как сообщается на сайте Укрзализныци в субботу, из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутам до станций "Покровск" и "Очеретино".

Так, поезда №136 Киев - Авдеевка и №826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до станции "Покровск". Пассажиров с Покровская к Авдеевки и обратно доставлять автобусами.

Движение пригородных поездов до 30 августа ограничен до станции "Очеретино".

В компании отметили, что артобстрел начался утром 28 августа. Работников станции "Авдеевка" и пассажиров эвакуировали в укрытие.

Пострадавших среди железнодорожников нет.

Напомним, за сегодня российские оккупанты уже две обстреляли Авдеевку .





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb