Обстреливают "скорые" и больницы: Ляшко просит международных правозащитников осудить действия РФ и способствовать прекращению агрессии

Об этом Ляшко сказал в обращении, обнародованном в Facebook.



"Обращаюсь к международным правозащитным организациям с просьбой жестко осудить террористические действия российского агрессора! Оккупанты продолжают производить обстрелы "скорых" на территории Украины. Под вражеский обстрел попала экстренная бригада скорой помощи в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв. Такжестреляли по бригадеэкстренноймедицинской помощи в Киевской области (на севере). Медики не пострадали. Но есть раненые пациенты в Марьяновке, которые не могут получить медицинскую помощь из-за обстрелов", - сообщил Ляшко.



Глава Минздрава Украины также добавил, что в Чернигове захватчики применили огонь на территории психбольницы.



"Все это является нарушением Женевской конвенции. Все это недопустимо. Поэтому у меня огромная просьба: используйте свое влияние для того, чтобы осудить такие действия и остановить агрессию РФ на территории Украины", - сказал Ляшко.



По словам министра, в ночь на 25 февраля в больницы было доставлены 53 гражданина Украины.



"Всем без исключения оказывается необходимая медицинская помощь. Наши медицинские работники готовы к работе в любых чрезвычайных ситуациях, но такие действия российских наемников просто недопустимы. Мирное население не должно страдать! Наши больницы и бригады экстренной медицинской помощи продолжают работать во всех регионах. Медицинская помощь оказывается. Спасибо нашим ВСУ и медикам за противостояние российским оккупантам! Победим вместе!" - подытожил Ляшко.