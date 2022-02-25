Обстреливают "скорые" и больницы: Ляшко просит международных правозащитников осудить действия РФ и способствовать прекращению агрессии
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился в международные правозащитные организации с просьбой осудить обстрелы Россией украинских медиков "скорой помощи" и больниц
Об этом Ляшко сказал в обращении, обнародованном в Facebook.
"Обращаюсь к международным правозащитным организациям с просьбой жестко осудить террористические действия российского агрессора! Оккупанты продолжают производить обстрелы "скорых" на территории Украины. Под вражеский обстрел попала экстренная бригада скорой помощи в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв. Такжестреляли по бригадеэкстренноймедицинской помощи в Киевской области (на севере). Медики не пострадали. Но есть раненые пациенты в Марьяновке, которые не могут получить медицинскую помощь из-за обстрелов", - сообщил Ляшко.
Глава Минздрава Украины также добавил, что в Чернигове захватчики применили огонь на территории психбольницы.
"Все это является нарушением Женевской конвенции. Все это недопустимо. Поэтому у меня огромная просьба: используйте свое влияние для того, чтобы осудить такие действия и остановить агрессию РФ на территории Украины", - сказал Ляшко.
По словам министра, в ночь на 25 февраля в больницы было доставлены 53 гражданина Украины.
"Всем без исключения оказывается необходимая медицинская помощь. Наши медицинские работники готовы к работе в любых чрезвычайных ситуациях, но такие действия российских наемников просто недопустимы. Мирное население не должно страдать! Наши больницы и бригады экстренной медицинской помощи продолжают работать во всех регионах. Медицинская помощь оказывается. Спасибо нашим ВСУ и медикам за противостояние российским оккупантам! Победим вместе!" - подытожил Ляшко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное