Обстреливали ВСУ по тяжелому вооружению в ООС: СБУ разоблачила двух террористов "ДНР"
СБУ разоблачила разведчика и наводчика минометов "ДНР", воюющих против Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Злоумышленники воевали против сил АТО у Мариуполя и Горловки. Они применяли тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.
В "ДНР" добровольно присоединились в 2014 году. Один из наемников принадлежит к группировке "Славянской бригады ДНР" и собирает разведданные у линии разграничения. Он обстреливает украинские позиции до сих пор.
Другой злоумышленник стал наводчиком 120 мм минометов, которые использовали в войне против Украины в Донецкой области.
Оба участника "ДНР" заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас они скрываются на временно неподконтрольной украинским властям территории. Продолжаются меры по привлечению российских наемников к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.21
Покупка 28.21Продажа 28.54
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное