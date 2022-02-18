Обстреливали ВСУ по тяжелому вооружению в ООС: СБУ разоблачила двух террористов "ДНР"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .



Злоумышленники воевали против сил АТО у Мариуполя и Горловки. Они применяли тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.



В "ДНР" добровольно присоединились в 2014 году. Один из наемников принадлежит к группировке "Славянской бригады ДНР" и собирает разведданные у линии разграничения. Он обстреливает украинские позиции до сих пор.



Другой злоумышленник стал наводчиком 120 мм минометов, которые использовали в войне против Украины в Донецкой области.



Оба участника "ДНР" заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас они скрываются на временно неподконтрольной украинским властям территории. Продолжаются меры по привлечению российских наемников к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

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