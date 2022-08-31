Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

За прошедшие сутки на Запорожском направлении ситуация существенно не изменилась. Россияне обстреливали украинские позиции по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Ольговское, Новоданиловка, Нестерянка, Малая Токмачка, Шевченко, Новоандреевка, Малиновка, Малые Щербаки, Новояковка, Красное, Железнодорожное, Запорожье. Поступило 25 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.

В течение 30 августа с временно оккупированной территории эвакуировали 1673 гражданских, в том числе 451 ребенка.

31 августа Генштаб ВСУ сообщил, что россияне перегруппируются на временно оккупированной территории Запорожской области для возобновления наступления в этом направлении.

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