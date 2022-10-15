Обстреливали из артиллерии и танков: в Запорожской области россияне за сутки уничтожили 68 гражданских объектов
В Запорожской области 14 октября российские оккупанты разрушили 68 объектов гражданской инфраструктуры в районах 19 населенных пунктов
Об этом сообщили в телеграмме Запорожской ОВА.
В Запорожском направлении 14 октября ситупция существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей. В течение суток 14 октября оккупанты обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.
Они также накрыли огнем гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Новостепнянского, Щербаков, Ольговского, Малой Токмачки, Полтавки, Новоандреевки, Железнодорожного, Дорожнянки, Новоданиловки, Ольговского, Белогорья, Новодаровки, Волшебного, Красного, Темировки, Орихова.
"Поступило 68 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - подчеркнули в ОВА.
В течение 14 октября с временно оккупированной территории были эвакуированы 118 человек, в том числе 16 детей.
- Ночью 15 октября россияне атаковали Запорожье дронами-камикадзе. В результате обстрела пострадали объекты инфраструктуры, вспыхнул пожар.
- Утром 15 октября россияне ударили 10 ракетами по Запорожью, повредив дома, учебное заведение, энергетическую и промышленную инфраструктуру.
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