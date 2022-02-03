Обстреливал позиции ВСУ в Луганской области: СБУ разоблачила участника "ЛДНР", который сбежал из ОРДЛО из-за издевательств главарей
В Украине задержан российский наемник, который воевал против Украины возле Станицы Луганской и сбежал на подконтрольную украинским властям территорию из-за издевательств со стороны главарей
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Задержанный проходил боевую подготовку под руководством российских военных инструкторов на полигоне вблизи временно оккупированного Лутугиного.
По информации следствия, злоумышленником оказался житель Лисичанска, ранее уже привлекаемый к уголовной ответственности. В январе 2015 года он добровольно присоединился к группировкам ЛДНР. Там злоумышленник получил оружие и военную форму российского образца.
После курса огневой подготовки он стал гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Его "подразделение" активно участвовало в войне против Украины в районе Станицы Луганской.
Затем мужчина сбежал из "ЛДНР" из-за конфликта с предводителями, которые издевались над своими подчиненными и требовали у них деньги, и долго скрывался от правосудия.
Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
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