Обстреливал позиции ВСУ в Луганской области: СБУ разоблачила участника "ЛДНР", который сбежал из ОРДЛО из-за издевательств главарей

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Задержанный проходил боевую подготовку под руководством российских военных инструкторов на полигоне вблизи временно оккупированного Лутугиного.



По информации следствия, злоумышленником оказался житель Лисичанска, ранее уже привлекаемый к уголовной ответственности. В январе 2015 года он добровольно присоединился к группировкам ЛДНР. Там злоумышленник получил оружие и военную форму российского образца.



После курса огневой подготовки он стал гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Его "подразделение" активно участвовало в войне против Украины в районе Станицы Луганской.



Затем мужчина сбежал из "ЛДНР" из-за конфликта с предводителями, которые издевались над своими подчиненными и требовали у них деньги, и долго скрывался от правосудия.



Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.



Правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb