Обстрелами украинских городов крылатыми ракетами руководит уроженец Винницкой области, - ГУР МО

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"Под непосредственным руководством Г.Бреева с борта корабля производятся пуски крылатых ракет "Калибр" по гражданским объектам на территории Украины, что приводит к гибели мирного населения, в т.ч. детей", - пишут разведчики и публикуют его личные данные.





В частности, родился предатель 31 января 1979 года в пгт Кирнасивка Тульчинского района Винницкой области. Был призван на военную службу 22.07.1996 года. Окончил Севастопольский ВМИ им. П.С. Нахимова.

Проходил службу в ВС Украины на должностях:

- офицера Южной военно-морской базы (в/ч А2506, пгт Новоозерное (Донузлав), 2006);

- командира корветов "Луцк" и "Тернополь";

- заместителя командира Севастопольской военно-морской базы (в/ч А4408) в звании капитана 2 ранга.

Однако в 2014 году во время оккупации АР Крым Россией изменил военную присягу и перешел на сторону оккупанта.

"Паспорт гражданина Украины: АА 199401, выданный Черновецким РО УМВД в Винницкой области, 28.03.1996 года. ИНН: 2888520333. Адрес регистрации: Винницкая область, Череновский (Могилев-Подольский) район, с. Бабчинцы, ул. Зирка, 6. Последний адрес проживания на территории оккупированного Крыма: г. Евпатория, ул., 5-й Авиагородок 30, корп.У, кв.4. Адрес проживания/регистрации: АР Крым, г. Севастополь, улица Косарева, дом 8, 22. Отец жены: ШУМЕЙ Александр Михайлович, родился в с. Фастивцы Бахмацкого района Черниговской области 31.07.1958 р. ИНН: 2139619315. Родственники супруги проживают по адресу: АР Крым, г. Севастополь, ул. Косарева, дом 8, кв. 22", - пишут разведчики.

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