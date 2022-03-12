Обстрелами оккупантов уничтожена гостиница "Украина" - одна из визиток города Чернигов

Об этом ночью 12 марта сообщил на своей странице Facebook научный сотрудник в Институте истории Украины НАН Украины Сергей Шумило.



"Происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет", – заявил Шумило.

В частности, он призывает не умалчивать и распространять информацию о преступлениях российских оккупантов против украинского народа.



"Все эти преступления должны стать свидетельством международного трибунала в Гааге над российскими фашистами и лично недофюрером Путиным", - пишет Шумило.