Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили личности российских военных, расстрелявших 10 гражданских автомобилей в Киевской области в марте 2022 года. Тогда от рук оккупантов погибли 13 человек, еще шестеро получили ранения.

В полиции напомнили: "В марте оккупанты на Житомирской трассе (М06) обустроили боевую позицию и расстреливали автомобили с гражданскими людьми, которые пытались спастись от войны. В результате обстрелов тяжелое огнестрельное ранение получил двухлетний ребенок, на глазах семилетнего мальчика оккупанты убили его родителей". Такие данные предоставил начальник следственного управления ГУНП в АР Крым и Севастополе Александр Климовский.

Отмечается, что после 24 февраля две батальонные тактические группы из состава 5-й отдельной танковой бригады РФ одними из первых вторглись на территорию Украины.

Уже 3 марта оккупанты вышли на житомирскую трассу: одна БТГ заняла позицию в селе Березовка, вторая – на заправке, возле села Мила.

"Именно вторая батальонно-тактическая группа совершила больше всего расстрелов и убийств на житомирской трассе. Российские танки разместились за заправкой, возле нее и напротив нее, а затем перекрыли движение в обоих направлениях. На следующий день, 4 марта, захватчики расстреляли пять автомобилей. Тогда погибли семь украинцев, еще четверо получили огнестрельные ранения", - проинформировал Александр Климовский.

Первыми под обстрелом оказались 2 автомобиля: супруги в первом автомобиле выжили, по второму транспортному средству оккупанты "устроили настоящую охоту":

"Во втором автомобиле ехала семья с маленьким ребенком. Им удалось под огнем проехать намного дальше, чем ехавший впереди автомобиль, поэтому оккупанты устроили настоящую охоту и начали вести по автомобилю плотный огонь. В результате двухлетняя девочка и ее отец получили огнестрельные ранения, а мать погибла. Тяжелораненый отец с дочерью на руках прошел пешком довольно большое расстояние. Их подвез к ближайшему украинскому блокпосту водитель, который проезжал неподалеку. Там пострадавшим оказали медицинскую помощь", - говорится в тексте Нацполиции.

7 марта россияне совершили обстрел 14-15 автомобилей, под огнем оказались первые три транспортных средства:

"Кадры расстрела автомобиля, который ехал одним из первых в колонне, облетели весь мир. В машине находилась семья с 7-летним ребенком, а также их соседка. Мать ребенка погибла сразу в результате обстрела. Отец, пытаясь спасти сына, вышел из машины с поднятыми руками. Его расстреляли российские военные на глазах у мальчика. Женщину с ребенком забрали оккупанты. Они были уверены, что их ведут на расстрел, но в последний момент их отпустили", - отметили в правоохранительных органах.

Досудебное следствие установило, что с 4 по 25 марта 2022 года оккупанты обстреляли 10 транспортных средств: 13 человек погибли, еще 6 получили ранения.

Во время отступления с Киевщины россияне сожгли автомобили и тела оставшихся там погибших людей. Так захватчики хотели скрыть расстрелы гражданского населения.

Правоохранители установили большую часть 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа ВС РФ. Также объявлено подозрение командиру батальона 5ОТБр, руководившему расстрелами автоколонны мирных жителей на Житомирской трассе.

В частности, собраны доказательства причастности к расстрелам других военных РФ: оперативники и следователи собрали базу 400 захватчиков, совершивших военные преступления во время оккупации Киевщины.

Напомним, городской совет Гааги поддержал инициативу Лотте ван Бастен Батенбург, лидер партии VVD, создать в городе специальный трибунал для РФ для расследования военных преступлений.

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