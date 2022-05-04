Обстрел железнодорожной инфраструктуры: УЗ опубликовала список задерживаемых поездов

Об этом информирует в телеграме Укрзализныця .



С задержкой следуют поезда:

№6 Запорожье - Ивано-Франковск (+11:27 час);

№37 Ужгород - Одесса (+11 ч);

№30 Ужгород - Киев (+10:57 час);

№149 Полтава - Черновцы (+10:53 ч);

№59 Киев - Чоп (+10:51 час);

№49 Киев - Трускавец (+10:47 час);

№22 Трускавец - Харьков (+10:45 час);

№14 Солотвино - Киев (+10:29 ч);

№46 Лозовая - Ужгород (+10:10 час);

№8 Черновцы - Киев (+10:15 час);

№135 Черновцы - Одесса (+9:50 час);

№12 Львов - Одесса (+9:45 час);

№3 Львов - Запорожье (+9:39 час);

№36 Одесса - Перемышль (+9:33 часа);

№7 Киев - Черновцы (+9:29 ч);

№38 Одесса - Ужгород (+9:19 час);

№45 Ужгород - Лозовая (+9:02 час);

№43 Ивано-Франковск - Киев (+8:52 ч);

№13 Киев - Солотвино (+8:47 час);

№56 Рахов - Киев (+8:34 ч);

№17 Харьков - Львов (+8:07 час);

№231 Днепр - Львов (+7:38 ч);

№2 Харьков - Ивано-Франковск (+5:51 час);

№119 Запорожье - Львов (+4:57 час);

№86 Львов - Запорожье (+3:07 час);

№750 Ивано-Франковск — Киев (+2:34 ч);

№85 Запорожье - Львов (+2:01 час).

3 мая россияне нанесли ракетные удары по Львову. Большинство поездов задерживались.С 6 мая возобновляется регулярное курсирование скоростного поезда Интерсити+ сообщением Киев - Днепр

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