Обстрел железнодорожной инфраструктуры: УЗ опубликовала список задерживаемых поездов
В Украине сегодня, 4 мая, по состоянию на 18:40, задерживается ряд поездов
Об этом информирует в телеграме Укрзализныця .
С задержкой следуют поезда:
- №6 Запорожье - Ивано-Франковск (+11:27 час);
- №37 Ужгород - Одесса (+11 ч);
- №30 Ужгород - Киев (+10:57 час);
- №149 Полтава - Черновцы (+10:53 ч);
- №59 Киев - Чоп (+10:51 час);
- №49 Киев - Трускавец (+10:47 час);
- №22 Трускавец - Харьков (+10:45 час);
- №14 Солотвино - Киев (+10:29 ч);
- №46 Лозовая - Ужгород (+10:10 час);
- №8 Черновцы - Киев (+10:15 час);
- №135 Черновцы - Одесса (+9:50 час);
- №12 Львов - Одесса (+9:45 час);
- №3 Львов - Запорожье (+9:39 час);
- №36 Одесса - Перемышль (+9:33 часа);
- №7 Киев - Черновцы (+9:29 ч);
- №38 Одесса - Ужгород (+9:19 час);
- №45 Ужгород - Лозовая (+9:02 час);
- №43 Ивано-Франковск - Киев (+8:52 ч);
- №13 Киев - Солотвино (+8:47 час);
- №56 Рахов - Киев (+8:34 ч);
- №17 Харьков - Львов (+8:07 час);
- №231 Днепр - Львов (+7:38 ч);
- №2 Харьков - Ивано-Франковск (+5:51 час);
- №119 Запорожье - Львов (+4:57 час);
- №86 Львов - Запорожье (+3:07 час);
- №750 Ивано-Франковск — Киев (+2:34 ч);
- №85 Запорожье - Львов (+2:01 час).
С 6 мая возобновляется регулярное курсирование скоростного поезда Интерсити+ сообщением Киев - Днепр .
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