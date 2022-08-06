Обстрел ЗАЭС свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы, – МАГАТЭ

Об этом пишет Reuters.

"Я очень обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции. Он подчеркивает вполне реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать общественному здоровью и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - сказал в заявлении генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Возглавляющий ядерный контроль ООН Гросси призвал все стороны войны в Украине проявлять "максимальную сдержанность" вокруг АЭС.

5 августа примерно в 14.30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.

Вечером 5 августа на территории Запорожской АЭС было зафиксировано еще три удара. "Прилетело" возле энергоблока с ядерным реактором, есть риск распыления радиоактивных веществ.

Оккупанты 5–6 августа ударили ракетой по Запорожью, обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, повредили электролинии.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил , что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.

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