Обстрел ЗАЭС – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора, - Зеленский призвал ввести санкции против всей российской атомной отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел Запорожской АЭС и призвал ввести санкции против всей российской атомной отрасли
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды в день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора" , – говорится в обращении.
По словам президента Украины, РФ должна ответить за угрозы АЭС.
"Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством - спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли - от "Росатома" ко всем связанным компаниям и лицам. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - сказал Владимир Зеленский.
- 27 июля городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил , что оккупанты обустраивают огневые позиции на Запорожской АЭС.
- 2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Россия использует Запорожскую АЭС как "живой щит" и опасно "бряцает ядерным оружием"
- 4 августа Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ использует ЗАЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы и ослабить западную военную поддержку Украины .
- 5 августа британская разведка заявила , что действия оккупантов поставили под угрозу нормальную работу Запорожской АЭС.
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