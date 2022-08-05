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Главная война с Россией Обстрел ЗАЭС – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора, - Зеленский призвал ввести санкции против всей российской атомной отрасли

Обстрел ЗАЭС – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора, - Зеленский призвал ввести санкции против всей российской атомной отрасли

5 августа, 2022 пятница
22:42
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел Запорожской АЭС и призвал ввести санкции против всей российской атомной отрасли

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды в день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора" , – говорится в обращении.

По словам президента Украины, РФ должна ответить за угрозы АЭС.

"Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством - спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли - от "Росатома" ко всем связанным компаниям и лицам. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - сказал Владимир Зеленский.

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