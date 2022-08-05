Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды в день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора" , – говорится в обращении.

По словам президента Украины, РФ должна ответить за угрозы АЭС.

"Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством - спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли - от "Росатома" ко всем связанным компаниям и лицам. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - сказал Владимир Зеленский.

27 июля городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил , что оккупанты обустраивают огневые позиции на Запорожской АЭС.

2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Россия использует Запорожскую АЭС как "живой щит" и опасно "бряцает ядерным оружием"

4 августа Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ использует ЗАЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы и ослабить западную военную поддержку Украины .

5 августа британская разведка заявила , что действия оккупантов поставили под угрозу нормальную работу Запорожской АЭС.

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