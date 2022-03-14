Обстрел Яворивского полигона подтверждает важность запрета Венгрией транзита оружия для Украины через свою территорию, - Сийярто
Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что ракетные удары России по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области подчеркивают важность решения не позволять транзит оружия через Венгрию в Украину
Об этом сообщает ЕН со ссылкой Hungary Today.
Он отметил, что Венгрия будет сохранять запрет на транзит оружия в Украину со своей территории, "несмотря на давление".
По мнению Сийярто, военные действия в Украине становятся серьезнее и перемещаются на запад.
По словам министра, "российские военные операции" показывают, что транспортировка оружия представляют серьезные риски для Венгрии и Закарпатья, где живет много этнических венгров.
- 28 февраля министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не станет страной-транзитером оружия для Украины.
- 7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан издал указ о запрещении транзита через страну оружия для Украины.
- 13 марта под утро вражеская армия РФ совершила воздушную атаку по Яворивскому полигону возле Львова, 35 человек погибли, еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале
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