Обстрел Украины в ночь на 19 мая: ПВО уничтожило 3 крылатых ракеты РФ и 16 ударных дронов
В ночь на 19 мая силы противовоздушной обороны уничтожили три крылатые ракеты и 16 ударных дронов, которыми российская оккупационная армия атаковала Украину
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
"В ночь на 19 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. Зафиксированы пуски 22 "шахедов" и шести "калибров" – говорится в сообщении.
ПВО уничтожило три крылатых ракеты и 16 ударных дронов.
Фото: командование Воздушных сил
- В ночь на 19 мая россияне атаковали Львовщину, Киевщину и Кривой Рог.
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