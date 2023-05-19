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Обстрел Украины в ночь на 19 мая: ПВО уничтожило 3 крылатых ракеты РФ и 16 ударных дронов

19 мая, 2023 пятница
08:21
Война с Россией

В ночь на 19 мая силы противовоздушной обороны уничтожили три крылатые ракеты и 16 ударных дронов, которыми российская оккупационная армия атаковала Украину

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

"В ночь на 19 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. Зафиксированы пуски 22 "шахедов" и шести "калибров" – говорится в сообщении.

ПВО уничтожило три крылатых ракеты и 16 ударных дронов.

Фото: командование Воздушных сил

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