Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

"В ночь на 19 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. Зафиксированы пуски 22 "шахедов" и шести "калибров" – говорится в сообщении.

ПВО уничтожило три крылатых ракеты и 16 ударных дронов.

Фото: командование Воздушных сил