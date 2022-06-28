Обстрел ТЦ в Кременчуге: погибли 18 человек, установлен полк, нанесший ракетный удар, - Монастриский

Об этом сообщил на брифинге с места событий министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Еспресо.

"На сегодняшний день мы понимаем, что мы имеем 18 тел погибших, 21 человек считается пропавшим без вести, часть этих может быть среди этих 18 тел, которые уже найдены, потому что тела еще неопознаны", - отметил министр.

Монастырский добавил, что в ликвидацию было привлечено около тысячи спасателей, представителей Вооруженных сил, представителей местной администрации, коммунальных служб города.

"Мы благодарны тем, кто присоединился и приобщается к разбору завалов. На эту минуту, можем сказать о разборе 60% завалов ТЦ. Цифры по жертвам еще не конечны. Завалы будут пытаться разобрать до утра 29 июня и будет известна конечная цифра погибших", - добавил он.

По состоянию на данный момент 59 раненых, 25 из них были госпитализированы, среди раненых - 1 ребенок. 1 человек скончался в больнице.

"Один спасатель попал в больницу – при вытягивании тел было отравление угарным газом, сейчас с ним все в порядке", - отметил Монастырский.

Уголовное производство по обстрелу ведет СБУ, статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

"Аналитики СБУ и Нацполиции установили, какой именно полк авиации совершил, уже есть первые имена летчиков, влетавших на Ту-22", - сообщил министр.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. В Кременчуге в Полтавской области объявили трехдневный траур по жертвам российского ракетного удара по ТЦ "Амстор".