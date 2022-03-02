Обстрел телевышки и гибель мирных жителей: прокуратура начала расследование
Из-за обстрела телевизионной вышки с гибелью мирных людей в прокуратуре начали уголовное производство
Об этом сообщает ОГПУ.
Следствие установило, что 1 марта примерно в 17:00 вооруженные силы Российской Федерации нанесли два ракетных удара по Киевской телевизионной вышке. Обстрелы повредили аппаратную, несколько автомобилей и спортивный комплекс. Погибли пять человек, все они - мирные жители.
По данным руководства госоператора, Украина была готова к таким действиям российской армии и заранее обеспечила доставку сигнала в региональные сети через европейские спутниковые станции.
На месте происшествия работают следователи и прокуроры, документирующие это событие. Санкция статьи о нарушении законов и обычаев войны составляет от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Случай ракетных обстрелов прокуратура квалифицировала как жестокое обращение с гражданским населением и его умышленное убийство.
- Напомним, 1 марта в Киеве россияне попали в телевышку, погибли пять человек.
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