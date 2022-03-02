Обстрел телевышки и гибель мирных жителей: прокуратура начала расследование

Об этом сообщает ОГПУ.



Следствие установило, что 1 марта примерно в 17:00 вооруженные силы Российской Федерации нанесли два ракетных удара по Киевской телевизионной вышке. Обстрелы повредили аппаратную, несколько автомобилей и спортивный комплекс. Погибли пять человек, все они - мирные жители.



По данным руководства госоператора, Украина была готова к таким действиям российской армии и заранее обеспечила доставку сигнала в региональные сети через европейские спутниковые станции.



На месте происшествия работают следователи и прокуроры, документирующие это событие. Санкция статьи о нарушении законов и обычаев войны составляет от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.



Случай ракетных обстрелов прокуратура квалифицировала как жестокое обращение с гражданским населением и его умышленное убийство.

Напомним, 1 марта в Киеве россияне попали в телевышку, погибли пять человек.