Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Обстрел телебашни в Ровно: число погибших выросло до 20 человек

Обстрел телебашни в Ровно: число погибших выросло до 20 человек

15 мартa, 2022 вторник
16:28
война с Россией

Число погибших во время авианалета российских оккупантов на Ровенскую телебашню возросло до 20 человек

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
По состоянию на 15 марта 14:00 погибли 20 человек, еще 9 получили ранения.

"Будем продолжать работы, пока не убедимся, что под завалами никого не осталось", - говорит глава Ровенской ОГА.

Также по его словам, работа телевидения в Ровенской области будет возобновлена не позднее, чем через два дня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
авиаудар
телебашня
Читайте также:
Олександр Лукашенко
4 мартa, 2022 пятница
Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
Запорізька АЕС
14 мартa, 2022 понедельник
"Безумные решисты собираются взрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 Запорожской АЭС", - Энергоатом
Володимир Зеленський
15 мартa, 2022 вторник
Страшный сон России. Армия РФ - один из главных поставщиков техники для нашей армии, - Зеленский
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 30.2
  • EUR
    Покупка 32.3
    Продажа 33.45
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 мартa
16:57
Всемирно известный производитель шин Michelin прекращает работу в России
16:57
"Каждый путь в Украине – это европейский путь": премьер Словении по случаю визита в Киев
16:52
Украинская артиллерия уничтожила 5 российских "Градов"
16:49
Канада
Канада ввела санкции против российских чиновников из-за их содействия войне РФ против Украины
16:41
Герой Украины, командующий ООС Александр Павлюк стал главой Киевской ОВА
16:38
"Революционное решение": Парламент поддержал правительственный проект налоговой реформы, - Шмыгаль
16:38
Разведка опубликовала имена военных зенитно-ракетного полка РФ, обстреливающих украинские города
16:26
Возможно обострение, - Кличко о комендантском часе в Киеве и области на 1,5 суток
16:20
КГГА призвала киевлян не передавать паспортные и контактные данные подозрительным лицам, представляемым благотворителями
16:18
Захват наших АЭС – это акт ядерного терроризма и шантаж всего мира, - руководитель Энергоатома
16:13
Рада согласовала продление военного положения до 25 апреля
16:06
Переговоры с РФ продолжаются, возобновили консультации на главной платформе, – Подоляк
16:00
Зеленский: украинцы начинают понимать, что должны рассчитывать сами на себя, а не на НАТО
15:55
Израиль отменил безвиз для Украины и больше не будет принимать беженцев
15:55
посольство Британии
Британия добавила 370 человек в санкционный список против РФ и Беларуси
15:50
ВСУ
В Украине началась мобилизация военных, не входивших в список резервистов первой очереди
15:42
"На один наш танк 100 их. Оружие, данное вами на неделю, используем за 20 часов": Зеленский призвал мир дать Украине самолеты для сопротивления РФ
15:19
С начала войны из Украины выехало почти три миллиона человек, - ООН
15:09
Эксклюзив
Оккупанты забрали мобильные: в Гостомеле люди узнают об эвакуации по слухам и настраивают приемники, чтобы поймать радио
15:08
Зеленский: некоторые компании заявили, что ушли, но действительно просто выжидают, чтобы вернуться на российский рынок
14:58
Алексей Арестович
Оккупанты сосредоточивают свои авиационные удары в зоне ООС и в направлении Мариуполя, – Арестович
14:53
Зеленский наградил Орденом Богдана Хмельницкого менеджера "Укрпочты", который в одиночку сбил российский самолет над Черниговом
14:33
Из блокированного Мариуполя уже выехало 2 тысячи авто
14:31
В Харькове оккупанты обстреляли жилой массив прямо во время эвакуации. ВИДЕО
14:31
Оккупанты планируют возобновить наступление на Чернигов, продолжают штурм Мариуполя и готовят наемников в РФ и Беларуси, - Генштаб ВСУ
14:29
В Великобритании готовят новый пакет санкций против России, – The Guardian
14:11
У нардепов от ОПЗЖ во время обысков изъяли оружие, - ГБР
14:07
В Луганской области почти 100 тыс. человек без электричества и тепла, - председатель Луганской ОВА
14:05
"Однозначно агент ФСБ": Черновол обвинила главу ГБР Сухачева в причастности к уничтожению КБ "Луч" и в госизмене
13:59
В Украине создали сайт для фиксации преступлений РФ против культуры
13:52
Правоохранители помешали выезду за границу почти 700 мужчин призывного возраста, - ГБР
13:52
В Харькове в результате российских обстрелов повреждены три жилых пятиэтажки, - ГСЧС
13:44
В Энергодаре оккупанты разрушили памятник Героям Небесной Сотни
13:36
СБУ
СБУ за сутки задержала 60 коллаборантов
13:27
В Луганской области 15 марта не будет гуманитарного коридора из-за обстрелов оккупантов, - Гайдай
13:26
Для людей с инвалидностью упростили выезд за границу, - Госпогранслужба
13:26
Эксклюзив
Марина Данилюк-Ярмолаева: О чем говорить с россиянами?
13:18
В Украине 16 896 компаний принадлежат россиянам и белорусам - Опендатабот опубликовал список
13:04
Korean Air
Авиакомпания Korean Air приостанавливает пассажирские и грузовые перевозки в Москву
13:00
Equinor
Крупнейший игрок на нефтяном рынке Норвегии прекращает торговать российской нефтью
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV