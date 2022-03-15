Всемирно известный производитель шин Michelin прекращает работу в России
Обстрел телебашни в Ровно: число погибших выросло до 20 человек
Число погибших во время авианалета российских оккупантов на Ровенскую телебашню возросло до 20 человек
- Напомним, что утром 14 марта российские оккупанты обстреляли телевизионную башню в Ровенской области.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
"Безумные решисты собираются взрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 Запорожской АЭС", - Энергоатом
Киев
+7°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.2
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.45
- Актуальное
- Важное
2022, вторник
15 мартa
16:38
"Революционное решение": Парламент поддержал правительственный проект налоговой реформы, - Шмыгаль
16:20
КГГА призвала киевлян не передавать паспортные и контактные данные подозрительным лицам, представляемым благотворителями
16:18
Захват наших АЭС – это акт ядерного терроризма и шантаж всего мира, - руководитель Энергоатома
15:42
"На один наш танк 100 их. Оружие, данное вами на неделю, используем за 20 часов": Зеленский призвал мир дать Украине самолеты для сопротивления РФ
15:09
Эксклюзив
Оккупанты забрали мобильные: в Гостомеле люди узнают об эвакуации по слухам и настраивают приемники, чтобы поймать радио
15:08
Зеленский: некоторые компании заявили, что ушли, но действительно просто выжидают, чтобы вернуться на российский рынок
14:58
Оккупанты сосредоточивают свои авиационные удары в зоне ООС и в направлении Мариуполя, – Арестович
14:53
Зеленский наградил Орденом Богдана Хмельницкого менеджера "Укрпочты", который в одиночку сбил российский самолет над Черниговом
14:31
Оккупанты планируют возобновить наступление на Чернигов, продолжают штурм Мариуполя и готовят наемников в РФ и Беларуси, - Генштаб ВСУ
14:07
В Луганской области почти 100 тыс. человек без электричества и тепла, - председатель Луганской ОВА
14:05
"Однозначно агент ФСБ": Черновол обвинила главу ГБР Сухачева в причастности к уничтожению КБ "Луч" и в госизмене
13:27
В Луганской области 15 марта не будет гуманитарного коридора из-за обстрелов оккупантов, - Гайдай