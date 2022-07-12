Обстрел Россией Временного Яра: под завалами дома обнаружили тело ребенка, число погибших возросло до 33 человек

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины.

"По состоянию на 23:30 (11 июля - ред.) во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Времен Яр обнаружено тело 1 погибшего ребенка (ориентировочно 2013 г. р.)", - говорится в сообщении .

Всего на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших, из-под завалов спасли 9 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, вечером 9 июля кафиры обстреляли Часов Яр из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb