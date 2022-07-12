Обстрел Россией Временного Яра: под завалами дома обнаружили тело ребенка, число погибших возросло до 33 человек
Под завалами разрушенного российским обстрелом дома в городе Часов Яр Донецкой области обнаружили тело погибшего ребенка ориентировочно 2013 года рождения
Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины.
"По состоянию на 23:30 (11 июля - ред.) во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Времен Яр обнаружено тело 1 погибшего ребенка (ориентировочно 2013 г. р.)", - говорится в сообщении .
Всего на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших, из-под завалов спасли 9 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, вечером 9 июля кафиры обстреляли Часов Яр из реактивных систем залпового огня "Ураган".
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