Обстрел Россией Винниччины: 5 человек погибли, 18 получили ранения
В понедельник, 25 апреля, в результате ракетных обстрелов Россией транспортной инфраструктуры в Винницкой области погибли 5 человек, еще 18 были ранены
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.
"Утром 25 апреля российские оккупационные войска осуществили ракетные обстрелы объектов транспортной инфраструктуры вблизи Жмеринки и Казатина Винницкой области. В результате вражеского обстрела предварительно 5 человек погибли, 18 ранены", - говорится в сообщении.
По факту обстрела начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям.
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