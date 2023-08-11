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Обстрел Россией Покровска: полиция показала видео с места теракта, камеры сняли второй удар

11 августа, 2023 пятница
15:39
Война с Россией

В начале недели враг ударил по Покровску Донецкой области. Сразу после этого на место прибыли полицейские и спасатели, однако РФ снова ударила ракетой

Соответствующее видео появилось на странице Национальной полиции Украины в фейсбуке.

"Это кадры работы полицейских во время прилетов в городе Покровск на Донетчине с боди-камер полицейских. Просто с места теракта. Хроника, которая является нашим настоящим", - комментирует глава Нацполиции Иван Выгивский.

Тогда, 7 августа, рашисты нанесли два удара "искандерами" – сначала по жилому дому. Через полчаса, когда на месте полицейские и спасатели проводили поисковые работы, российские оккупанты ударили по другому гражданскому объекту, совсем рядом.

В результате теракта погибли девять человек, 86 пострадали, в том числе двое детей.

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Среди раненых – 36 полицейских: парамедики, взрывотехники, участковые, ювенальные полицейские и другие.

"Удары по гражданским объектам - это привычный почерк нашего врага. Ежедневные акты геноцида мы наблюдаем уже полтора года. А двойные удары по людям, прицельно по медикам, спасателям и полицейским - это исключительная и присущая именно им практика террористов и нелюдей", - подчеркнул Выгивский.

  • Напомним, вечером 7 августа Россия нанесла удар по Покровску Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома.
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